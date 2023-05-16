الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد لـ 3 متهمين أصابوا مواطن بعاهة مستديمة فى بورسعيد

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لـ 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة في بورسعيد. 

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير .

وكشف أمر الإحالة  عن قيام المتهمين "م. ال "، و"م. م "،  ، و"م. م  “، بضرب المجني عليه “ محمد ح” عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان التي أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بضربه بالسلاح الأبيض في يده اليسرى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة، والتي تخلف لديه منها عاهة مستديمة تقدر بنسبه 5%، وقام المتهم الآخر بإطلاق عياراً نارياً صوبه إلا أنه حيد عن الهدف، قاصدين من ذلك إحداث إصابته 

وأضاف أمر الإحالة أنهم حاذوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش في غير الحالات المصرح بها قانونا، وأحرزوا ذخائر تستعمل على السلاح الناري وأحرزوا سلاحاً أبيضاً سكين. 

محكمة جنايات بورسعيد السجن المشدد 3 متهمين عاهة مستديمة المستشار جودت ميخائيل قديس

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