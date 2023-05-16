الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس القطاع الصحي بـ"مصر الخير": نطمح بتقليل الفجوة بين الطبقات من خلال الحوار الوطني

عفاف الجوهري
عفاف الجوهري

أعربت عفاف الجوهري رئيس القطاع الصحي بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها للمشاركة في جلسات لجنة الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، والتي تناقش محاور عديدة من أهمها  المحور الاقتصادي وبحث احتياج الأهالي إلى الحماية الاجتماعية طامحين للوصول بهم إلى العدالة الاجتماعية من خلال الحوار الوطني وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي تغطي احتياجات المحتاجين للخدمات جنبا على جنب مع مؤسسات الدولة.

وأضافت أن المعاناة التي فرضتها الحرب الروسية وتحرير سعر الصرف على الاقتصادات تجعلنا نسعى لإنقاذ الفئات التي تحتاج إلى الخدمات وتضررت بهذه الأمور من خلال جهود الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني ممثل في مؤسساته من خلال دعمهم لتلك الفئة لأننا مسؤولين عنها والارتقاء بتلك الفئة وتقليل الفجوة بين الطبقات تساهم في أن تعم الفائدة على الجميع.

ويستمر انعقاد جلسات الحوار الوطني بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

الحوار الوطنى عفاف الجوهري القطاع الصحي مؤسسة مصر الخير مصر الخير

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