الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الأوكرانية: استعدنا نحو 20 كم بمحيط "باخموت" خلال الأيام الماضية

الدفاع الاوكرانية
الدفاع الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن أنه استعدنا نحو 20 كم بمحيط باخموت في الأيام الماضية. 

ووفقاً لشبكة دويتشه فيله الألمانية، فقد شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية الثامنة على العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أنظمة الدفاع أسقطت أشياء في عدة مناطق في كييف، على الرغم من أن مسئولي الدفاع الروس قالوا في وقت لاحق إنهم أصابوا جميع الأهداف خلال الليل.

وأضاف مسئولون في كييف، إن الهجوم الليلي كان معقدًا، حيث تم إطلاق طائرات دون طيار وصواريخ كروز ومن المحتمل أن تكون صواريخ باليستية من اتجاهات مختلفة.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، "كانت استثنائية في كثافتها: الحد الأقصى لعدد الصواريخ الهجومية في أقصر فترة زمنية، ووفقًا للمعلومات الأولية، تم اكتشاف وتدمير الغالبية العظمى من أهداف العدو في المجال الجوي لكييف!".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة على تويتر، إن "دفاعاتنا الجوية أسقطت ستة صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت كينجال و 12 صاروخًا آخر" خلال الهجمات الروسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق، إن الحطام المتساقط أشعل النار في عدة سيارات وألحق أضرارا بمبنى في منطقة سولوميانسكي بغرب العاصمة، والذي بدا أنه الأكثر تضررا. أصيب ثلاثة أشخاص.

وأضاف أن النيران اندلعت في سيارتين في منطقة دارنيتسكي جنوب شرق المدينة. كما سقط الحطام على حديقة الحيوان بالمدينة في منطقة شيفتشينكيفسكي.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف، إنه تم الإبلاغ عن سقوط حطام في مناطق أوبولونسكي وشيفتشينكيفسكي وسولوميانسكي ودارنيتسكي بالعاصمة.

بعد توقف دام أسابيع، استأنفت روسيا في أواخر أبريل تكتيكها المتمثل في الضربات الصاروخية بعيدة المدى وشنت سلسلة من الهجمات في الأيام الأخيرة، استهدفت في كثير من الأحيان كييف.

وتعرضت جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا للتنبيهات بشأن الغارات الجوية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، وجاءت الهجمات الأخيرة بعد ساعات فقط من عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رحلة أوروبية تهدف إلى تأمين أسلحة جديدة لشن هجوم مضاد مخطط ضد روسيا.

وفي خلاف مباشر مع تأكيد كييف أنها نجحت في صد وابل الصواريخ بين عشية وضحاها، تقول روسيا إن جيشها أصاب جميع الأهداف.

أعلنت كييف في وقت سابق أنها أسقطت ما يقرب من 20 صاروخًا روسيًا.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن صواريخ الضربات الدقيقة بعيدة المدى استهدفت منشآت لتخزين "الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمها الغرب".

ووصف قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي ، بلدة باخموت المحاصرة بأنها فخ للقوات الروسية.

وزارة الدفاع الأوكرانية استعدنا محيط باخموت

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