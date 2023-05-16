بحضور المحافظ.. ثقافة أسيوط تقدم العرض المسرحي "لما روحي طلعت" ومعرض "ومضة"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العرض المسرحي "لما روحي طلعت" لفرقة النور للمكفوفين على مسرح قصر ثقافة أسيوط، أمس الاثنين، والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على مدار الأسبوع الحالي ويستمر حتى السبت المقبل 20 مايو، بحضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

استهلت الفعاليات بافتتاح معرض "ومضة" والذي يعرض الأعمال الفنية من رسومات وأعمال فنية لطالبات رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة الأزهر، وتحكي نماذج من الحياة الريفية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتاريخ المصري على مر العصور، حيث تم شرح أبرز وأهم الأعمال الفنية بالمعرض والذي يقام بإشراف الدكتور وليد رجائي حسن مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتور سعيد مصطفى أستاذ مساعد أشغال الخشب بكلية التربية النوعية.

وعلى مسرح القصر شهد الحضور العرض المسرحي الذي تدور أحداثه حول إنسان طلعت روحه وبدأ يسكن جسده أرواح أخرى تتفاعل على حسب ما تفعله في الحياة والموت هو الحقيقة الوحيدة، بينما تأتي زوجته وتوضح له أنه لابد أن يكون نفسه وشخصيته فقط دون أن يتخبط أو يرتبط بأرواح أخرى. والعرض من تأليف مصطفى حمدي، أشعار محمد أبو زيد، ديكور وملابس حمدي قطب، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، استعراضات إسلام مصطفى، ألحان عبد الباري عبد العزيز، مخرج منفذ جرجس سيدهم، إخراج محمود عيد، وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح. إنتاج الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية.

أشاد محافظ أسيوط بالمعرض والأعمال الفنية المتميزة به، موجهًا الشكر لقيادات الثقافة والجامعة والقائمين على المعرض من الأساتذة والطلاب معلنًا دعمه الكامل للطلاب الموهوبين والمتميزين، كما أعرب عن تقديره للنشاط المسرحي بهيئة قصور الثقافة، والأداء المتميز لأعضاء فرقة النور للمكفوفين المسرحية موجها لهم تحية تقدير على هذا العرض المتميز، وتحدث نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن التعاون بين جامعة الأزهر وهيئة قصور الثقافة ممثلة في إقليم وسط الصعيد الثقافي والذي يعود بالنفع على الطلاب من خلال الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة وقصر الثقافة، ومن جانبه وجه رئيس الإقليم شكره لمحافظ أسيوط لدعمه الدائم لفعاليات وأنشطة فرع ثقافة أسيوط ودعم الموهوبين، منوهًا لأهمية التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والأزهر الشريف والتي شهدت مؤخرًا تنفيذ عدة قوافل ثقافية وفنية تم إطلاقها بالمعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط ولاقت تفاعلا كبيرا بين الطلاب والطالبات.

شهد الفعاليات الدكتور محمد علي محمد عطا الله عميد كلية التربية بنات بجامعة الأزهر والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وتأتي في إطار فعاليات وأنشطة هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات المصرية.