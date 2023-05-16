تداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

وصلت 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة، إلى ميناء دمياط، خلال عمليات التداول في الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان الثلاثاء، أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2668 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5955 شاحنة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170 ألفًا و239 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104 آلاف و572 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 49 ألفًا و69 طنًا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفًا و660 طنًا.