الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بنسبة 100%.. فتاة مصرية تشابهت جيناتها مع مومياوات فرعونية

تريفينا باسيلي
تريفينا باسيلي

“تريفينا باسيلي” فتاة في العقد الثالث من عمرها تعيش رفقة زوجها واطفالها في استراليا.. دائماً ما ساورها الشك حول أصولها بسبب كثرة حديث أصدقائها عن نسبهم وعن شجرة العائلة، وهو ما أثار فضولها حول معرفة جذورها الحقيقية.

بحثت “تريفينا”عن شركة متخصصة في تحليل الحمض النووي، وأرسلت لهم عينة لفحصها.

وبعد انتظار دام لـ3 أشهر، أخيراً وصلت العينة، إلا أن “تريفينا” لم تفهم تفاصيل النتيجة، فأرسلتها للمهندس محمد عبد الهادي لكونه أكثر فهما ودراية بنتائج التحاليل.

وصُدم محمد عبد الهادي بالنتيجة، فـ “تريفينا” تمتلك تشابه بنسبة 100% مع مومياوات تعود للأسرة السادسة والعشرون أو ما يعرف وفق علماء الآثار بـ "العصر الصاوي".

وأوضح “عبد الهادي” أن كثير من المصريين يملكون تشابه يصل لـ 95% مع المومياوات القديمة، أما في حالة تريفينا فالتشابه وصل لـ 100% وهذا نادر الحدوث.

وتأتي النتيجة في ظل جدل مستمر حول اصول المصريين من ناحية "حركة الافروسنتريك" من جهة والتي تقول ان المصريين الذين يعيشون اليوم ما هم إلا بقايا احتلال وان الفراعنة الحقيقيين هم أفارقة سود، وبين حاملين لواء الدفاع عن القومية المصرية الذين اثبتوا بالعلم وبالتاريخ والأدلة الآثرية ان مصريين اليوم هم احفاد الفراعنة.

وشكك البعض في النتيجة وقال إن هذا مستحيل حدوثه علمياً، لكنهم عجزوا عن اثبات حجتهم لأن تريفينيا تشابهت جيناتها مع أكثر من مومياء وليس مومياء واحدة فقط.

تريفينا باسيلي العهد الصاوي حركة الافروسنتريك تحليل الحمض النووي للأسرة السادسة والعشرون

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