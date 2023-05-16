الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 3 سنوات لأمين مخازن بـ"صحة القليوبية" بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين محمود أبو اليزيد جاب الله، وعبدالعزيز على محمود، ووكيل النيابة أحمد أيسر، وأمين سر هانى خطاب، بالسجن المشدد 3 سنوات لأمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية، وغرامة بقيمة المبلغ الذى قام باختلاسه بقيمه ١٧٣ ألف و٨٧١ جنيه ورد مبلغ مساوى له.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ۲۲۹۷ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية المقيدة برقم ٤٨ لسنة ۲۰۲۱ كلى جنوب بنها والمقيدة برقم ٤٩٤ لسنة ۲۰۲۰ أموال عامة طنطا، أنه فى غضون الفترة من ۲۰۱۷/۱/۱۰ وحتى ۲۰۱۸/۳/۳۱ ، قيام "عادل ب.ذ" ٦٠ سنة أمين مخازن مركز طبى عثمان مقيم ش طه أبو طالب - مسطرد - ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية" اختلس أموالا قدرها ١٥۳۳۲٦,٩۰ جنيه (فقط مائة وثلاثة وخمسون الفا وثلاثمائة وستة وعشرون جنيها وتسعون قرشا (جملة قيمة الألبان المباعة والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان بأن حصل قيمة تلك الالبان ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا بصفته أنفة البيان أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله الرسمية بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق مما ألحق بأموالها ومصالحها ضررا جسيما تمثل في قيمة المبلغ المختلس وفوائده بإجمالي مبلغ ۱۷۳.۸۷۱,۹۰ جنيه (مائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وسبعون جنيها وتسعون قرشا) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اختلاس مبالغ مالية السجن المشدد 3 سنوات المستشار أيمن عفيفي سالم أموال عامة أمين مخازن جنايات شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة

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