محافظ أسوان: تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحى بمرسى عبارات أبو سمبل

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة عبر المعابر البرية فى “أرقين” و"قسطل"، ومستشفى أبو سمبل الدولى، بجانب الموقف الدولى بكركر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى قيام الهيئة العامة للنقل النهرى بتنفيذ أعمال الإنارة والإضاءة للمسار الملاحى الممتد من مرسى عبارات مدينة أبو سمبل السياحية ، وصولاً إلى مرسى حجر الشمس بقسطل ليعمل على مدار اليوم، وخاصة أنه تم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل، وتم وضع الشمندورات المضيئة بما يساهم فى إستيعاب حركة الوافدين حيث تعمل على هذا المسار عبارات نقل الأفراد والسيارات.

ولفت إلى أنه بالتوازى تم وصول 2 كرفان منحة من منظمة اليونيسف لاستغلالهم كدورات للمياه، ويتم حالياً نقلهم إلى منفذ قسطل، وتجهيزهم وذلك ضمن الجهود المقدمة للوافدين من السودان.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بناءاً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة فقد قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة.

وأوضح أن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة يومياً من المحافظة بالموقف البرى الدولى بكركر لتوفير كافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات للوافدين من السودان من خلال منظومة متكاملة تساهم فيها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى، ومجموعات الشباب والرياضة والمتطوعين.

أعمال الإنارة

أعمال الإنارة