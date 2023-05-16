"سكك حديد مصر": تعديل تركيب قطارات "القاهرة- الإسكندرية" اعتبارًا من 20 مايو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر برئاسة المهندس محمد عامر، أنه يجري تعديل تركيب بعض القطارات على خط “القاهرة - منوف - الإسكندرية” والعكس ، وخط “بشتيل - إيتاى البارود - الإسكندرية” والعكس، بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري.

وتابعت الهيئة في بيان لها، أنه من المقرر تركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية وبيانهم كالآتى:

تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس ( القاهرة / منوف / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.

وقطار 688 إكسبريس (الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.

وقطار 697 ركاب (بشتيل / وردان) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 مايو يتم الآتى:

تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس (وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.

تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس (الإسكندرية / منوف / القاهرة) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.