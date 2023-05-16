الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سكك حديد مصر": تعديل تركيب قطارات "القاهرة- الإسكندرية" اعتبارًا من 20 مايو

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر برئاسة المهندس محمد عامر، أنه يجري تعديل تركيب بعض القطارات على خط “القاهرة - منوف - الإسكندرية” والعكس ، وخط  “بشتيل - إيتاى البارود - الإسكندرية” والعكس، بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري.

وتابعت الهيئة في بيان لها، أنه من المقرر تركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية وبيانهم كالآتى: 

تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس ( القاهرة / منوف / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى. 

وقطار 688 إكسبريس (الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى. 

وقطار 697 ركاب (بشتيل / وردان) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى. 

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 مايو يتم الآتى: 

تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس (وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى. 

تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس (الإسكندرية / منوف / القاهرة) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى. 

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

 

تعديل تركيب بعض القطارات على خطى بشتيل إيتاى البارود الإسكندرية والعكس تعديل تركيب بعض القطارات على خطى بشتيل إيتاى البارود الإسكندرية و القاهرة منوف الإسكندرية والعكس إعتبارا حرص الهيئة القومية لسكك حديد مص تعديل تركيب

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