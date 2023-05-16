بيت الشعر العربي يحتفي بمرور 100 عام على ميلاد نازك الملائكة

ينظم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة " التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة تحت عنوان "100 عام على ميلاد نازك الملائكة"، وذلك في السادسة مساء الأحد الموافق 21 مايو من الشهر الجاري .

تأتي الندوة بحضورالدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي سفير العراق بالقاهرة والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ـ ، والدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية واستاذ الفلسفة ، والشاعر السوري عبد القادر الحصني ، الإذاعية حكمت الشربيني، والشاعر اليمني عبد العزيز الرزراعي ، والشاعر عماد غزالي ، والكاتب عمر حجازي ، والشاعرة نيرة سعيد، إلى جانب مصاحبة فنية للفنان مصطفي مهدي

أما عن نازك الملائكه فهى شاعرة عراقية من رواد الشعر الحر فى العراق ((1923_2007)) ولدت فى بغداد ،تخرجت من معهد الفنون الجميلة فى بغداد قسم الموسيقى لعام 1949,وفي عام 1959 تحصلت على شهادة الماجستير فى الادب المقارن من جامعة ويسكونسن-ماديسون فى امريكا حيث ساعدتها فى ثقافتها .

كان أخاها يدرس اللغة الانكليزية فتعلمتها منه إما عن اللغة الفرنسية فقد تعلمتها هى وأخيها لما إليهما خالهما كتاب عن تعليم اللغة الفرنسية .

قصيدتها (كوليرا) قصيدة حرة كتبتها بمناسبة مرض الكوليرا الذي انتشر فى ذلك الوقت فى القاهرة فى مصر الذي قتل الكثير من الناس و كتبتها لما استيقظت من نومها فى الصباح وذهبت الى بيت جارها الذي كان على قيد الانجاز وصعدت سلمه المؤدي الى السطح وجلست و انطلقت بكتابتها وعندما اكملتها ألقتها إمام عائلتها فاستهزاء بها لكن بقيت هى مصرة على ان هذه القصيدة سوف تغير الوطن العربي فهي مثال على المرأة المناضلة فى سبيل العلم.

لها دواوين شعرية منها: عاشقة الليل 1947. اول ديوان شعري لها . _شظايا الرماد 1949. _قرارة الموجة 1957. _شجرة القمر 1968. _ويغير الوانه البحر 1970. _مأساة الحياة وأغنية للانسان 1977.