الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المحرصاوى: المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تقدم برامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

د. المحرصاوي
د. المحرصاوي

أكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال تفقده لفعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للإسعافات الأولية، أن المنظمة من خلال مشروع «سفراء الأزهر» تقدم برامج تدريبية متخصصة في كل المجالات لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وطالب المتدربات بالاستفادة من هذه الدورات وورش العمل التي تعقد لتنمية مهاراتهم لتساعدهم على التأهل لسوق العمل والنجاح في الحياة العملية.

جاء ذلك في إطار مشروع «سفراء الأزهر» الذي يقدم برامج تعليمية ودورات تدريبية متخصصة في كل المجالات؛ لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل، عقدت اليوم بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، بمشاركة أكثر من 60 متدربًا، وحاضر فيها الدكتور فاطمة عز الرجال - الأستاذ المساعد بكلية التمريض جامعة الأزهر.

من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة عز الرجال، للمتدربات أهداف الإسعافات الأولية، ومنها الحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته وتقليل الألم.

وقالت إن حقيبة الإسعافات الأولية مهمة للغاية لإجراء تلك الإسعافات، وبينت للمتدربات الطرق الصحيحة لإجراء الإسعافات بطريقة عملية، والقواعد التي يجب أن يتبعها المسعف للحفاظ على حياة المصاب.

وفي نهاية ورشة العمل قامت المتدربات بإجراء بعض الإسعافات الأولية؛ تطبيقًا عمليًا للتأكد من استيعابهم للإرشادات التي وجهت لهم أثناء المحاضرة.

الدكتور محمد حسين المحرصاوي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خريجي الأزهر سفراء الأزهر تأهيل الشباب لسوق العمل

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

الرئيس السيسى يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله

إنقاذ 9 طالبات عَلقن في أسانسير عقار بطنطا عدة ساعات

«فرسان الإرادة».. جامعة برج العرب تنظم احتفالية لتكريم أبطال العالم من ذوي الهمم

محافظ المنوفية يتابع بدء توصيل الصرف الصحي ضمن "حياة كريمة"

"البلشى": نقابة الصحفيين تناضل دائمًا من أجل الاستقلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"