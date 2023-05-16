المحرصاوى: المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تقدم برامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

أكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال تفقده لفعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للإسعافات الأولية، أن المنظمة من خلال مشروع «سفراء الأزهر» تقدم برامج تدريبية متخصصة في كل المجالات لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وطالب المتدربات بالاستفادة من هذه الدورات وورش العمل التي تعقد لتنمية مهاراتهم لتساعدهم على التأهل لسوق العمل والنجاح في الحياة العملية.

جاء ذلك في إطار مشروع «سفراء الأزهر» الذي يقدم برامج تعليمية ودورات تدريبية متخصصة في كل المجالات؛ لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل، عقدت اليوم بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، بمشاركة أكثر من 60 متدربًا، وحاضر فيها الدكتور فاطمة عز الرجال - الأستاذ المساعد بكلية التمريض جامعة الأزهر.

من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة عز الرجال، للمتدربات أهداف الإسعافات الأولية، ومنها الحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته وتقليل الألم.

وقالت إن حقيبة الإسعافات الأولية مهمة للغاية لإجراء تلك الإسعافات، وبينت للمتدربات الطرق الصحيحة لإجراء الإسعافات بطريقة عملية، والقواعد التي يجب أن يتبعها المسعف للحفاظ على حياة المصاب.

وفي نهاية ورشة العمل قامت المتدربات بإجراء بعض الإسعافات الأولية؛ تطبيقًا عمليًا للتأكد من استيعابهم للإرشادات التي وجهت لهم أثناء المحاضرة.