السوفييت.. ونكسة 1967

تحل الشهر القادم الذكري السادسة والخمسين لحرب يونيو 1967, وهي الحرب التي دخلتها مصر بدون سابق أنذار، والتي لم نعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية التي أجبرت الجمهورية العربية المتحدة وقتها الى إشعار الموقف في منطقة الشرق الأوسط، والظهور بمظهر الدفاع عن سوريا .

وربما كانت مناسبة أيضا للرئيس جمال عبد الناصر ليظهر زعامته للعالم العربي، وليبرهن على قيمة اتفاق الدفاع المشترك مع سوريا الذي وقع في نوفمبر1966، وخلال هذه المرحلة، حذر السوفييت السوريين في مناسبتين على الأقل، وأخبروهم بأن السوفييت لا يريدون ان يخرج الوضع عن السيطرة، ولكن رغبة السوفييت في الإفادة من التوتر المهيمن لكي يزيدوا نفوذهم على حساب الولايات المتحدة، منعتهم من اتخاذ اي موقف قوي مع السوريين.

كما تعرض الرئيس جمال عبد الناضر للسخرية من جانب الملك حسين بعد مهاجمة إسرائيل قرية السموع الأردنية في نوفمبر عام 1966.

بدأت الأزمة في خطاب ألقاه الرئيس جمال عبد الناصر يوم 2 مايو1967، هاجم فيه الإمبريالية المتمثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا بعبارات ولهجة عنيفة غير معهودة. وفي 12 مايو حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي، ليفي شكول، في تصريح حاد النبرة، من أن سوريا ستواجه اجراءات مضادة صارمة وستجابه تبعات خطيرة إن هي لم توقف الغارات الارهابية التي تشن على اسرائيل، من أراضيها, وانتشرت بعدها اشاعات في المنطقة مفادها أن اسرائيل كانت تحشد قواتها على الحدود السورية، وتتخذ استحكامات على الجبهة وتتأهب لشن هجوم على سوريا، ولم يكن التقرير صحيحاً، وفي الحقيقة لم تعزز إسرائيل حدودها ولم تستدع قوات الاحتياط لديها إلا بعد أن بدأت الجمهورية العربية المتحدة تستنفر قواتها وتعززها وترفع درجة تأهبها العسكري. ولم يتضح مصدر التقرير ويبدو أنه لم يأت من قِبَل السوريين أو المصريين، إذ كان السوفييت هم من مدوا كليهما بالمعلومات، ومن الممكن ان يكون الاسرائيليون أنفسهم هم من بثوا هذه الاشاعات على أمل ان يستحثوا السوفييت بذلك ليقنعوا السوريين بوقف عملياتهم الاستفزازية.

على أية حال، لم يكن يبدو أن السوفييت مهتمون بوجه خاص بالتثبت من صحة التقرير، وكانوا قد أطلقوا مزاعم مماثلة لا أساس لها، في اكتوبر من عام 1966، وفي فبراير من عام 1967، وكانوا هم الناشر الرئيسي لهذا التقرير.

وفي خطاب له يوم 22 مايو أعلن جمال عبد الناصر: ان هناك معلومات دقيقة يوم 13 مايو بأن اسرائيل كانت تحشد وتركز قواتها على الحدود السورية بأعداد ضخمة.. والقرار الذي اتخذته إسرائيل في هذه الآونة هو شن عدوان على سوريا بتاريخ 17 مايو.

وفي خطابات ألقاها في 9 يونيو و23 يوليو استشهد جمال عبد الناصر بالسوفييت بصفتهم مصدر هذه المعلومات الدقيقة وزعم أن المعلومات نقلت إلى وفد برلماني مصري زار موسكو في مايو.

في 13 مايو أرسلت رسالة إلى القاهرة عبر القنوات المصرية من موسكو، وبينت الرسالة أن وكيل وزارة الخارجية السوفييتية سيمينوف أخبر المصريين أن إسرائيل كانت تعد لهجوم بري وجوي على سوريا، وأن خطة الهجوم ستنفذ في الفترة ما بين 17 إلى 21 مايو، كما بينت أن السوفييت نصحوا الجمهورية العربية المتحدة بأن تتأهب، وأن تحتفظ بهدوئها، وألاَّ تنجر إلى في حرب مع إسرائيل. كذلك نصحوا السوريين بأن يبقوا هادئين ولا يمكنوا اسرائيل من القيام بعمليات عسكرية، وقالت الرسالة أيضاً إن الاتحاد السوفييتي كان يحبذ إبلاغ مجلس الأمن قبل أن تقوم اسرائيل بعمل عسكري ضد سوريا، وحسب الرسالة فإن هذه المعلومات أعطيت لأنور السادات، رئيس الوفد المصري الذي زار موسكو آنذاك، وهذه المعلومات التي تم التقاطها، تؤكد مصداقية تصريح ناصر بأن السوفييت مرروا المعلومات إلى الجمهورية العربية المتحدة، وتضيف حقيقة أخرى هي أن السوفييت حثوا المصريين في الوقت ذاته على أخذ الحيطة وتوخي الحذر، وأخذ العرب المعلومة لكنهم لم يعملوا بالنصيحة.

وقام وزير الخارجية السوفييتي جروميكو بإبلاغ كل السفراء العرب المعتمدين لدى موسكو، في الفترة من 15 إلى 19 مايو بأن ثمة هجوما وشيكاً على سوريا تعد له اسرائيل، وعرض تقديم أي عون مطلوب، بما فيه المساعدات العسكرية وأكد أن مثل هذه التأكيدات أعطيت في موسكو من قبل مسئول سوفييتي على أرفع مستوى، إلا أنه من المستبعد جداً أن يكون مثل هذا التطمين الشامل قد أعطي أصلاً. وتكرر التطرق لاحقاً إلى التقرير عن خطط اسرائيل المزعومة لشن هجوم، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 مايو، على لسان سفير الجمهورية العربية المتحدة عوض القوني، ومن ثم ردد صدى هذا الحديث السفير السوفييتي فيدورينكو، الذي قال إن بحوزة العرب معلومات دقيقة عن حشد مكثف للقوات الاسرائيلية، وعن نية إسرائيل للقيام بهجوم بتاريخ 17 مايو.

ولم تتضح حتى الآن الدوافع السوفييتية وراء نشر تقرير غير موثق، وأسانيده واهية، وحججه متداعية، على الرغم من خطورته، وعلى الرغم من الاحتمالات الكبيرة بأن تفجر مثل هذه المعلومات الأوضاع، فحتى لو أن السوفييت عرفوا أن وقائع القصة التي طرحت للتداول لم تكن صحيحة، فلربما خشي المسئولون السوفييت من رجحان كفة احتمال أن تقوم اسرائيل، نتيجة لخطاب اشكول، بهجوم انتقامي ما، ضد سوريا في برهة قريبة، فإذا كان الأمر كذلك، فلربما كانوا يأملون في دفع الجمهورية العربية المتحدة نحو التزام صارم وصريح بأن تهب لمساعدة سوريا، على أساس أن مثل هذا الالتزام، حسبما ارتأوا وفكروا، يمكن أن يردع اسرائيل عن شن المزيد من الغارات، ومن المحتمل أيضاً أن السوفييت كانوا يأملون بتخويف السوريين كي يعدلوا من سياساتهم، وذلك بإقناعهم بأنهم إذا لم يبادروا إلى اتخاذ هذه الخطوة فسوف يواجهون هجوماً اسرائيلياً

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