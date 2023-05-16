الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تفتتح مدرسة تمريض احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة

دمياط
دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المدرسة الفنية للتمريض بفارسكور والتي شهدت أعمال تطوير نفذتها مديرية الإسكان والمرافق.

وخلال الافتتاح، تابعت الدكتورة منال عوض، سير عملية الامتحانات بالمدرسة، وتواصلت مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوافر المناخ الملائم لأداء امتحاناتهن بسهولة ويسر.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هذا الشهر شهد افتتاح مدرستين للتمريض بعد تطويرهما، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم الفني، مؤكدة الاهتمام البالغ بمدارس التمريض لإعداد فريق مؤهل بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية.

واستكملت محافظ دمياط افتتاحات مشروعات العيد القومي لمحافظة دمياط في ثالث جولة ميدانية تجريها، حيث جاءت جولة اليوم بمدينة ومركز فارسكور يرافقها خلالها اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

واستهلت الجولة بافتتاح مدرسة العمدة طه بدوي الرسمية للغات بقرية شرباص، حيث تفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا بتبرع من أحد الأهالي على مساحة ٢٥٠٠م٢ بعدد ٢٢ فصلا دراسيا لرياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وقاعات للأنشطة ومعامل وفناء مجهز بمساحة خضراء وملعب كرة طائرة، كما اطلعت على ما تم تنفيذه في إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل ومخطط إنشاء مدرسة ثانوي لتغطية القرية والمناطق المحيطة.

وتسلمت محافظ دمياط درعًا تذكارية من المجتمع المدني، مشيدة بجهودهم لإقامة المدرسة، كما وجهت الشكر لهم على هذا الدعم الكبير في محافظة دمياط الجديدة. 

محافظ دمياط محافظة دمياط العيد القومي دمياط منال عوض

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