5 محاور لتدريب وتأهيل العاملين على مستوى الدولة

على مدار 9 سنوات نفذت الدولة خطتها الطموحة لتحقيق الإصلاح الإدارى بمحاورها الخمسة منذ إطلاقها رسميًا فى نهاية عام 2014، والتى يأتى فى القلب منها محور بناء وتنمية قدرات العاملين بالدولة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر ذراعه التدريبى متمثل فى مركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات.

تشمل خطة تدريب وتأهيل العاملين على مستوى الدولة ككل، 5 محاور تغطى كافة المستويات الوظيفية، الأول موجهة للموظفين الجدد، ويضم مجموعة برامج حول أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم، والثانى يتعلق بشاغلى المستويين الأول والثانى بهدف تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم فى العمل، منها برنامج منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمى.

أما المحور الثالث هو "برامج القيادة الوسطى"، التى تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلى لوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل، بينما يتعلق المحور الرابع يوجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدرجات الممتازة والعالية ومدير عام ، وتهدف إلى تنمية وعى قيادات الجهاز الإدارى للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، ووضع الاستيراتجيات اللازمة لمواجهتها.

ويركز المحور الخامس والأخير فى الخطة التدريبية، على تأهيل الموظفين المقبلين على المعاش تحت مسمي "بداية جديدة"، بهدف تنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر فى مرحلة التقاعد، وعرض لعدد من قصص النجاح فى هذا الإطار.

وتولى خطة التدريب أولوية قصوى لتأهيل الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنهى جهاز التنظيم والإدارة تدريب أكثر من 76 ألف موظف حتى نهاية عام 2022، وتشمل الحزمة التدريبية برامج أساسية حول رفع الوعي الوطني واللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي، وبرامج الجدارات السلوكية، وبرامج تخصصية.

كما تنفذ وزارة التخطيط عبر مشروع رواد 2030 برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية دولية، تحت مظلة مشروع دعم وبناء القدرات، والذى تضمن عدة أنشطة منها برنامج الماجستير المهني بالتعاون مع جامعتي كامبردج والقاهرة.