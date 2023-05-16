الثلاثاء 16 مايو 2023
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مصر

"القومي للحوكمة" يطلق أولى ورش عمل مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- المرحلة الأولى من ورش العمل التدريبية لمبادرة "الفن المستدام وتنمية الإنسان" بعنوان "بنك نوت" من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارات البيئة والثقافة، والمجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص. تستمر فعاليات الورشة في الفترة من 16-21 مايو الجاري.

وخلال افتتاحها ورشة العمل؛ أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن أهداف مبادرة الفن المستدام تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتأتي في إطار تمكين الشباب والمرأة، مشددة على أهمية الفكر الابتكاري للشباب.

وأشارت شريف أن جزء كبير من الشباب الفنانين المشارك بمبادرة الفن المستدام هم من خريجي مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة التي تهدف إلى الوصول لتوعية المجتمع بأهداف التنمية المستدامة الأممية وربطها بالحوكمة، مؤكدة أن شعار المعهد هو الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، فبدون الشفافية والمساءلة والاستجابة للمواطن وتطبيق القانون لا يمكن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جهتها، أكدت الفنانة راندا فؤاد، مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية أن مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان يتم تنفيذها لأول مرة على مستوى عالمي، مشيرة إلى أن مفهوم الاستدامة وتوظيف تقنية إعادة التدوير في الفن، أصبح جزءاً مهماً من الفنون الحديثة والمعاصرة، وبالرغم من أنه لا يزال في بداياته بالعالم العربي، إلا أنه يفهمه الفنانين الشباب بصورة أكبر ويقبلون عليه لأنه يناسبهم أكثر.

افتتح ورشة العمل الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والفنانة راندا فؤاد، مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وايلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة صفاء عبد السلام، عميد كلية الفنون والتصميم جامعة العلميين الدولية، ودكتور محمد السري، المدير التنفيذي لشركة منترز، وعدد من الفنانين الشباب.

المعهد القومى للحوكمة وزارة التخطيط بنك نوت مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة شريفة شريف

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