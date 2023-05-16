ممثل التيار الإصلاحى الحر: مصر بحاجة إلى التركيز على تسويق فعاليات الأنشطة السياحية

قال أمير الرحال، ممثل التيار الإصلاحي الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في أرقام السياحة في مصر بعد التعافي من أزمة كورونا، ومن المتوقع بنهاية ٢٠٢٣ الوصول إلى ١٥ مليون سائح سنويًا.

مزايا السياحية المصرية

وأكد أمير الرحال، خلال كلمته بالجلسة السياحية للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أنه بالرغم من تحسن أرقام عدد السائحين القادمين لمصر إلا أنه ما زالت تلك الأرقام متواضعة مقارنة بدول أصغر من مصر، ولا تمتلك مقومات السياحة التي تمتلكها مصر.

وأضاف في حديثه، أن عدد الغرف الفندقية السياحية في مصر ٢١٠ آلاف غرفة فندقية، وهناك خطط بزيادة عدد هذه الغرف، ويوجد بعض الدول المجاورة عدد غرفها الفندقية أقل من مصر، وبالرغم من ذلك الإقبال السياحي عليها ضعف ما يتم استقباله في مصر.

الترويج للأنشطة السياحية

وتابع: "الفترة المقبلة يجب تزويد مزايا تنافسية للسوق السياحية المصرية من أجل جذب السياح في الخارج لزيارة مصر".