الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين" يتابع سير امتحانات نهاية العام

عبد الرؤوف علام
عبد الرؤوف علام

أعلن رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عبد الرؤوف علام، تشكيل غرفة عمليات المجلس لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى الجمهورية، على أن تستمر الغرفة في عملها خلال فترة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مؤكدا أن المجلس يتابع سير الامتحانات أولاً بأول عن طريق مجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية المختلفة.

وشدد علام- في تصريح اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل انتظام سير الامتحانات بشكل منضبط، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات في الخروج بامتحانات نهاية العام لصفوف النقل بشكل منضبط، وكذلك الجهود المبذولة لضبط العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء يتابع تجهيزات استراحات المعلمين المكلفين للعمل بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات تقدم كافة سبل الدعم الممكنة من أجل انتظام سير الامتحانات.
وأكد علام أن غرفة عمليات المجلس تتلقى شكاوى أولياء الأمور والمعلمين خلال فترة الامتحانات، عبر "جروب" غرفة عمليات الأعلى للأمناء على تطبيق (واتس آب)، بجانب أرقام شكاوى المجلس، وتتفاعل مع جميع الشكاوى لحلها في إطار القانون والقرارات الوزارية المنظمة.

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