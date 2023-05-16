الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء: القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية

جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء

قال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرحًا مكشوفًا، مطعمًا بدويًا، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت فودة، خلال جولته التي أجراها لمتابعة الأعمال، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والمسجد والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الأعمال الجمالية بها.

وكان اللواء محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، قد أجرى اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ.

يشار إلى أن القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يجري العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها وأعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

كما تفقد المحافظ أيضًا أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة الطبيعية بمنطقة السفاري بالمدينة وأعمال لاند سكيب والسور لموقع مشاهدة الطيور.

رافق المحافظ، خلال الجولة، القيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلو الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.

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مصر سيناء جنوب سيناء جولة متابعة

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