الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. أحمد فتحى يطالب بتحديد توصيات ومتطلبات الحماية الاجتماعية

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مجلس النواب ناقش خلال الفترة الماضية قضية برنامجى تكافل وكرامة، ووجد أن هناك عجزا كبيرا بموظفي البرنامج في المحافظات، أيضا غياب العدد الكافي لإجراء استبيانات بشأن مستحقي الدعم في المحافظات.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تنافش "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: «للتغلب على ذلك استعنا بشباب الجامعات في إجراء الاستبيان، وهناك أكتر من ٥٥ نشاط موجود في الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن أصبحت تستفاد من الشباب بالجامعات في برامجها».

وطالب النائب أحمد فتحي المشاركين في الجلسات النقاشية من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب والسلطة التنفيذية ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وتابع: «ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعي».

وانطلقت أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، ضمن جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

النائب أحمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب برنامج تكافل وكرامة لجنة العدالة الاجتماعية المحور الاقتصادي الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ مع أفشة "الغاضب"

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"