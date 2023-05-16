الحوار الوطنى.. أحمد فتحى يطالب بتحديد توصيات ومتطلبات الحماية الاجتماعية

قال النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مجلس النواب ناقش خلال الفترة الماضية قضية برنامجى تكافل وكرامة، ووجد أن هناك عجزا كبيرا بموظفي البرنامج في المحافظات، أيضا غياب العدد الكافي لإجراء استبيانات بشأن مستحقي الدعم في المحافظات.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تنافش "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: «للتغلب على ذلك استعنا بشباب الجامعات في إجراء الاستبيان، وهناك أكتر من ٥٥ نشاط موجود في الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن أصبحت تستفاد من الشباب بالجامعات في برامجها».

وطالب النائب أحمد فتحي المشاركين في الجلسات النقاشية من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب والسلطة التنفيذية ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وتابع: «ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعي».

وانطلقت أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، ضمن جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.