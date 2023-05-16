الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات أجنبية" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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