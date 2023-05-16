الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة"

فعاليات الحملة
فعاليات الحملة

انطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون الجهات المعنية داخل 50 من قرى (حياة كريمة) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أن ذلك يأتي ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وأطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والثقافي للمرأة ولمختلف أفراد الأسرة. 

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الحملة تستمر على مدار 5 أيام حيث تضمن اليوم الأول والثاني لها تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية حوالي 11633 رجل وسيدة وطفل بمشاركة مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية. 

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وعمل محاكاة لأساليب وطرق مواجهة الشائعات والتصدي لها بطرق بسيطة، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء والمشاركة بإيجابية لحماية استقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية، مع التعريف بدورها في تحسين جودة الحياة للأهالي والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة). 

كما أضافت الدكتورة هدى مصطفى أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم أمسية ثقافية تضمنت رفع الوعى بالأهداف الرئيسية لمشروع تنمية الأسرة المصرية ، بجانب تنظيم مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية التي شهدها عدد كبير من أهالي قرية العطواني بمركز إدفو. 

IMG-20230516-WA0044
IMG-20230516-WA0044
IMG-20230516-WA0040
IMG-20230516-WA0040
IMG-20230516-WA0041
IMG-20230516-WA0041
أسوان البرامج التدريبية التمكين الاقتصادي الحملة التوعوية الشباب المتطوعين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المجلس القومي للمرأة بأسوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إنطلاق فعاليات

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ مع أفشة "الغاضب"

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"