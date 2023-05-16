انطلاق فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة"

انطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون الجهات المعنية داخل 50 من قرى (حياة كريمة) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أن ذلك يأتي ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وأطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والثقافي للمرأة ولمختلف أفراد الأسرة.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الحملة تستمر على مدار 5 أيام حيث تضمن اليوم الأول والثاني لها تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية حوالي 11633 رجل وسيدة وطفل بمشاركة مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وعمل محاكاة لأساليب وطرق مواجهة الشائعات والتصدي لها بطرق بسيطة، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء والمشاركة بإيجابية لحماية استقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية، مع التعريف بدورها في تحسين جودة الحياة للأهالي والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة).

كما أضافت الدكتورة هدى مصطفى أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم أمسية ثقافية تضمنت رفع الوعى بالأهداف الرئيسية لمشروع تنمية الأسرة المصرية ، بجانب تنظيم مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية التي شهدها عدد كبير من أهالي قرية العطواني بمركز إدفو.

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