الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح تتفقد منتجات الملح وأخشاب الشجر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، خلال زيارتها الميدانية لواحة سيوة، معرض الخيمة لصناعة الملح ومنتجات خشب الزيتون وذلك لدراسة إمكانية إدخالها في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني بناءً علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.  

جاء ذلك بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة واحمد علي باغي سكرتير المركز والمهندسة ابتهال احمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح وممثلي تنمية القرية بديوان عام المحافظة.  

وتفقدت نائب محافظ مطروح المنتجات المصنوعة من الملح الصخري بالإضافة إلي الأواني المصنوعة من خشب شجر الزيتون والمشمش بالإضافة إلي ورش التصنيع .

واشادت نائب محافظ مطروح بالمنتجات المصنوعة من الخشب والملح مؤكدة علي أن فتيات سيوة أبدعت في التصنيع وقادرة علي تحدي الصعاب وإثبات أنفسهم في شتي المجالات ولذلك تسعي محافظة مطروح لإشراك فتيات وسيدات سيوة في فئة مشروعات المرأة بالمبادرة كتشجبع لهم ودعما لابداعاتهم.

وأوضحت المهندسة ابتهال احمد منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، ان معرض الخيمة يحتوي علي منتجات تعتمد في الأساس علي البيئة وإعادة استخدام الخامات الطبيعية مثل الملح ويتم تصنيعه في أشكال تزين المنازل مشيرة الي انه يتم استخدام خشب شجر الزيتون والمشمش في صناعة الأدوات المنزلية حيث انها منتجات لها طابع مميز وشكل جمالي وبأسعار تناسب الجميع.

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الدكتورة دينا عثمان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شجر الزيتون فتيات سيوة نائب محافظ مطروح مدينة سيوة محافظ مطروح

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