الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لرسم البسمة على وجوه الأطفال.. طلاب "طب سوهاج" ينظمون زيارة لدار أيتام

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج زيارة طلابية لدار الأيتام بمدينة الكوثر، وذلك لإدخال البهجة والسرور والسعادة علي قلوب الأطفال الأيتام.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أهمية دعم ورعاية هؤلاء الأطفال باعتباره واجب ديني واجتماعي على كل فرد داخل المجتمع، مؤكداً على ضرورة التعاون والتواصل الدائم مع جميع المؤسسات المجتمعية لرعاية هذه الفئة ودعوتهم لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

- الكلية تحرص على تنظيم تلك الزيارات لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال الأيتام

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، إن الكلية تحرص على تنظيم تلك الزيارات من أجل إدخال الفرحة والسرور على الأطفال الأيتام، مؤكداً على أن تلك الزيارات تساعد على تحسين الحالة النفسية ورفع معنويات الأطفال، وعلى الجانب الآخر تنمي الإحساس بالمسئولية تجاه الآخرين داخل نفوس طلاب الكلية.

وأوضحت الدكتورة نسرين جمال الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان تلك الزيارة تأتي ضمن خطة أنشطة رعاية الشباب بالكلية، حيث تحرص الكلية على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على تكوين شخصية تتحلى بالأخلاق الحميدة ومساعدة الآخرين.

وأضافت إيمان الفولي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، أنه تم تنظيم تلك الزيارة بالتعاون مع أتحاد طلاب الكلية، وذلك بمشاركة 20 طالبا وطالبة، حيث تضمنت الزيارة بعض الفقرات والعروض المبهجة وتوزيع الألعاب والحلوى على الأطفال.

احتياجات اجتماع الإحساس البرامج التعليمية التضامن التعليم والطلاب التواصل الدائم الحالة النفسية الدكتور مصطفى عبدالخالق

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