ممثل حزب المصريين الأحرار يؤكد ضرورة تأهيل العاملين بقطاع السياحة

أكد تامر البنداري، ممثل حزب المصريين الأحرار، أن هناك مشاكل عديدة تواجه القطاع السياحي في مصر، والتي تتطلب جهودا كبيرة، وحلولا واقعية لإعادة ريادة مصر السياحية.

وشدد، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة، إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها"- على أهمية العنصر البشري ودوره الهام في النهوض بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خروج عدد كبير من العاملين بالقطاع، والفترة المقبلة تتطلب استحداث جهة لتأهيل العاملين بقطاع السياحة.

وقال إن قطاع السياحة بحاجة لاستراتيجية جديدة، مع ضرورة تسليط الضوء على أي تطورات في القطاع بشكل مستمر.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.