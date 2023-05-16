الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ مع أفشة "الغاضب"

أفشة
أفشة

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، طالبه خلالها بضرورة الهدوء والتركيز في التدريبات انتظارًا للحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول أن عبدالحفيظ أكد لأفشة أنه أحد العناصر الأساسية للفريق ومسألة عدم مشاركته في المباريات وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة طلب من محمد أفشة الابتعاد عن السوشيال ميديا وعدم التركيز في كل ما يثار حول التفاوض مع لاعبين جدد في نفس مركزه.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب وعد عبدالحفيظ بغلق أذنه أمام أي شائعات وأن تركيزه فقط في الملعب ولن يتحدث عن أي عروض أو أزمات مع الجهاز الفني وتأجيل أي قرار لنهاية الموسم الجاري وتقييم موقفه مع الفريق قبل اتخاذ أي قرار بشأن البقاء أو الرحيل.

وخرج محمد مجدي أفشة من حسابات مارسيل كولر خلال مباريات الأهلي الأخيرة وهو الأمر الذي أغضب اللاعب وطلب من مدير الكرة تحديد مصيره مع الفريق أو البحث عن عرض خارجي في الفترة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته عصر أمس الإثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، الذي بدأ باجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين.

السوشيال ميديا عبد الحفيظ مارسيل كولر محمد مجدي أفشة الاهلى

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