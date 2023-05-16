الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع أطباء وصيادلة بمستشفى دار السلام على مستشفيات مجاورة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعادة توزيع الفرق الطبية "أطباء، صيادلة" من العاملين بمستشفى دار السلام العام على عدد من المستشفيات المجاورة، نظرًا لزيادة أعدادهم عن الحاجة الفعلية للمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، للمستشفى لتفقد العمل به والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد عددًا من أقسام المستشفى المختلفة ومن بينها غرف الملاحظة للرجال والنساء، وملاحظة الجراحة وما قبلها، فضلًا عن الغرف الداخلية، حيث تبين تهالك التجهيزات وضعفها، مشددًا على سرعة التطوير بما يضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى المترددين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد مكاتب العلاج على نفقة الدولة والصيدلية التابعة للمستشفى لمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى، فضلًا عن تفقد العيادات، حيث تم رصد زيادة كبيرة في عدد الفرق الطبية من العاملين بها.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص على تفقد قسم الرعاية المركزة الجديد بالمستشفى، والذي من المقرر أن يعمل بطاقة استيعابية 10 أسرّة، لافتًا إلى توجيه الوزير بالإسراع من الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالقسم لسرعة البدء في العمل به.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزير على متابعة سير العمل بالمنظومة خاصة داخل المنشآت الصحية، نظرًا لتعاملها المباشر مع المواطنين، للتأكد من التزام العاملين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمترددين عليها في مختلف التخصصات الصحية.

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IMG-20230516-WA0055
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IMG-20230516-WA0054
وزير الصحة دار السلام العام الفرق الطبية المستشفيات الأعمال الإنشائية الرعاية المركزة الجديد

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