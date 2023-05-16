اشتعلت النيران بغرفة ابنتها.. تفاصيل حريق منزل مروة عبدالمنعم (صور)

أعلنت الفنانة مروة عبدالمنعم، عن اشتعال النيران في منزلها. وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: «في لحظة أوضة بنتي حور بتتحرق.. حاجة مرعبة قوي.. قدر الله وما شاء فعل».

ونشرت مروة صوراً من الغرفة أثارت فزع متابعيها الذين طالبوها بطمأنتهم عليها وعلى ابنتها.

ومن ثم حرصت مروة عبدالمنعم، على طمأنة جمهورها ومحبيها، بعد نشوب حريق داخل غرفة نوم ابنتها، وكتبت منشوراً آخر قالت فيه: «شكراً جداً لكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن.. الحمد لله والشكر ليك يا رب»، وبمجرد كتابة المنشور سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعين لها بالستر ودوام الصحة.

آخر أعمال مروة عبدالمنعم، مسرحية «رابونزل بالعربي»، التى قدمتها، على مسرح جراند طيبة مول بمدينة نصر.

وتعيد مروة تجربتها المسرحية الناجحة التى أعادت خلالها إحياء شخصية «رابونزل» الأميرة المفقودة والفتاة الجميلة ذات القدرات الشفائية العجيبة في شعرها والتي تقضي سنوات طفولتها محبوسة في برج معزول وسط الغابة عقب خطفها من والديها على يد العجوز جيزيل التي تستغل خصلاتها الذهبية للبقاء في ريعان الشباب، ويبعث لها القدر الفارس المغوار فلين رايدر التي تعيش معه قصة حب أسطورية وسط العديد من المغامرات الغنائية الممتعة.