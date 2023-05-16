الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اشتعلت النيران بغرفة ابنتها.. تفاصيل حريق منزل مروة عبدالمنعم (صور)

مروة عبدالمنعم
مروة عبدالمنعم

أعلنت الفنانة مروة عبدالمنعم، عن اشتعال النيران في منزلها. وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: «في لحظة أوضة بنتي حور بتتحرق.. حاجة مرعبة قوي.. قدر الله وما شاء فعل».

ونشرت مروة صوراً من الغرفة أثارت فزع متابعيها الذين طالبوها بطمأنتهم عليها وعلى ابنتها.

ومن ثم حرصت مروة عبدالمنعم، على طمأنة جمهورها ومحبيها، بعد نشوب حريق داخل غرفة نوم ابنتها، وكتبت منشوراً آخر قالت فيه: «شكراً جداً لكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن.. الحمد لله والشكر ليك يا رب»، وبمجرد كتابة المنشور سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعين لها بالستر ودوام الصحة.

آخر أعمال مروة عبدالمنعم، مسرحية «رابونزل بالعربي»، التى قدمتها، على مسرح جراند طيبة مول بمدينة نصر.

وتعيد مروة تجربتها المسرحية الناجحة التى أعادت خلالها إحياء شخصية «رابونزل» الأميرة المفقودة والفتاة الجميلة ذات القدرات الشفائية العجيبة في شعرها والتي تقضي سنوات طفولتها محبوسة في برج معزول وسط الغابة عقب خطفها من والديها على يد العجوز جيزيل التي تستغل خصلاتها الذهبية للبقاء في ريعان الشباب، ويبعث لها القدر الفارس المغوار فلين رايدر التي تعيش معه قصة حب أسطورية وسط العديد من المغامرات الغنائية الممتعة.

 

اشتعال النيران الفنانة مروة عبد المنعم رابونزل بالعربى التواصل الإجتماعى فيس بوك حريق منزل مروة عبد المنعم

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"