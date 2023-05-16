الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة قناة السويس تنظم زيارة لطلاب هندسة إلى مصنع الصلب المسطح بالعين السخنة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية الهندسة جامعة قناة السويس زيارة طلابية ميدانية لطلاب وطالبات الكلية إلى مصنع حديد عز لإنتاج الصلب المسطح بالعين السخنة.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية الزيارات الطلابية الميدانية ودورها في ربط الدراسة النظرية بالجانب التطبيقي، وأن يقوم الطلاب بربط المقررات الدراسية بالواقع الفعلي، متابعا أن الجامعة حريصة في جميع كلياتها، وبرامجها الدراسية على إعداد خريج مواكب لمقتضيات سوق العمل وهو ما تقدمه تلك الزيارات الميدانية فعليا.

تم تنفيذ الزيارة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وتابع التنفيذ لها الدكتور هاني سالم المدرس بقسم الهندسة الكهربائية مدير وحدة التدريب، والمهندسة جيهان حسن منسق وحدة التدريب.
رافق الطلاب خلال الزيارة الدكتور مختار علي نورالدين المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية شعبة إنتاج، والمهندس علي شبراوي المعيد بالقسم.

تهدف الزيارة إلى التطبيق العملي للمواد الدراسية بقسم الهندسة الميكانيكية والتي تتناول مواصفات وضبط الجوده، مناولة المواد واللوجستيك، وتخطيط الإنتاج.

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