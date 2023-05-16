محافظ أسوان يشدد على تكثيف التواجد الأمني للحد من الغش الجماعي

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتشديد إجراءات الإشراف اليومي داخل وخارج المدارس، ولجان امتحانات النقل، وأيضاً الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال فترة الامتحانات ، وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطى حول المدارس للحد من الاحتكاكات أو الغش الجماعي.

جاء ذلك أثناء تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كيما الإعدادية، وتضم 292 طالب منتظم ومنازل بإجمالي 14 لجنة امتحانية وذلك من إجمالي 303 لجنة تضم 27 ألف و 334 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 مايو الجاري، وقد أدى الطلاب اليوم امتحاناتهم في اللغة الأجنبية الأولى، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ورافقه خلال جولته عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وأيضاً فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية.

كما تفقد اللواء أشرف عطية لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة كيما الثانوية، والتي تضم 11 لجنة بإجمالي 217 طالبًا منتظمًا ومنزليًا ومدمجًا، ويؤدون الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، والتطبيقات الرياضية لشعبة العلمي، والتاريخ لشعبة الأدبي، فيما يضم الصف الأول الثانوي بنفس المدرسة 16 لجنة بإجمالي 309 طلابًا منتظمًا ومنزليًا ومدمجًا.

وقد أطمئن محافظ أسوان على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظًا على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

خلال تفقد محافظ أسوان

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