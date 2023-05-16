الحوار الوطني.. ممثل حزب التجمع: لجنة السياحة تناقش واحدة من أهم قضايا مصر

قالت النائبة ضحى عاصي، ممثل حزب التجمع في الحوار الوطني، إن لجنة السياحة بالحوار الوطني تناقش قضية من أهم القضايا في الاقتصاد المصري، مضيفة: “طوال الوقت يتم التعامل مع ملف السياحة بنظرة غير واضحة المعالم، والدولة تتعامل معه على أنه ملف خدمي، والسياحة تجذب العملة الصعبة سريعًا وتحتاج مجهود وذكاء وبعض الأدوات وإذا توافرت هذه الأشياء يمكن توفير إمكانيات كثيرة”.

وأضافت عاصي خلال كلمتها في جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني: “رغم أننا نتحدث عن رغبة الدولة في الارتقاء بالسياحة، نجد في الوقت ذاته يحدث مواقف وتصرفات تغير النتيجة المرجوة”.

وتابعت: “عندما نتحدث عن تسويق سياحي في الخارج، نلاحظ أنه في الوقت ذاته تغلق مكاتب التسويق في بعض الدول ونترك دول أخرى لا يوجد بها مكاتب رغم أهميتها”.

وتطرقت إلى تراخيص تصوير الأفلام السينمائية، قائلة: “المغرب تصور سينما أفضل من مصر رغم أنها تسبب دعاية كبيرة، ولكن نعمل ضد أنفسنا”.

واستطردت: “مصر دون طيران مصري وطني شارتر لن تكون هناك طفرة في السياحة”.

ورد عليه الدكتور عبد الفتاح الجبالي، بأن هناك لجنة تبت في طلبات تصوير الأفلام خلال ٧٢ ساعة، وتضم في عضويتها ممثلي كافة الأجهزة الأمنية وتحرص على تسريع الموافقات.

وكانت بدأت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وقالت الدكتورة نورا علي، مقرر لجنة السياحة، إننا نهدف إلى صياغة مستقبل جديد للسياحة يراعي التحديات التي تواجه القطاع.

وأضافت السياحة تمثل رقما هاما في اقتصادنا الوطني، ولقد تعرض قطاع السياحة إلى مراحل صعود وهبوط نتيجة عوامل عدة، وهناك إرادة سياسية لتطوير هذا القطاع.