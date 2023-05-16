حزب المؤتمر يقترح الاستفادة من العقارات غير المستغلة "سياحيًا"

قال باسم حلقة ممثل حزب المؤتمر إن توجه الحزب هو رسم مستقبل مصر السياحي، معقباً: "دولتنا تستحق مكانة أفضل من هذه فهي حباها الله بجميع المقومات التي تؤهلها لتكون الأولى عالمياً في السياحة".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».

ونوه إلى ضرورة تعظيم أعداد الغرف الفندقية في مصر، واستكمال الأعمال غير المكتملة بها لزيادة الخدمة ناهيك عن دخول المستثمرين في هذا الأمر.

وأضاف: «عدد من العمارات السكنية في المدن الجديدة غير مستغلة وهذا يمثل إهداراً»، مقترحاً إنشاء إدارة خاصة من وزارة السياحة للاستغلال الأمثل لهذه العمارات وهذا الأمر سيمثل فائدة مشتركة للمواطن وللدولة.

واختتم: «نحتاج للعمل على توحيد الأسعار في السياحة، وأن يكون هناك حد أدنى لها».

كانت قد انطلقت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.