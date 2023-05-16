انهيار شرفة عقار قديم بعزبة البحر شرق الإسكندرية دون إصابات

شهدت عزبة البحر التابعة لحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، انهيار شرفة عقار قديم، دون حدوث إصابات بين المواطنين والمارة بمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بها، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 5 بشارع 10 بعزبة البحر، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

كما انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة شقة سكنية بالطابق الأول بالعقار المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تم إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار، ووضع حواجز حوله حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.