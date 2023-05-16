ممثلة "الشعب الجمهورى": لابد من تكثيف البرامج التدريبية وربط المناهج باحتياجات سوق العمل

قالت عبير جمال ممثلة حزب الشعب الجمهوري، إن تمكين الشباب لسوق العمل وتأهيلهم لسوق العمل يساهم في توفير فرص العمل، ويحارب البطالة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تخرج الشباب من الحماية الاجتماعية .

وأضافت ممثلة حزب الشعب الجمهورى، خلال كلمتها بالجلسة الثانية للمحور الاقتصادي، ضمن جلسات الحوار الوطني أنه لابد من تكثيف البرامج التدريبية للشباب وربط المناهج باحتياجات سوق العمل من أجل تخريج شباب لديهم مهارات عالية .

وأشارت ممثلة حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الدولة نجحت في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الأسر لحمايتهم من التضررات الإقتصادية التي تعرضوا لها.

ولفتت إلى أن الدولة أصبحت تواجه تحديات متعددة مثل الزيادة السكانية وارتفاع معدلات البطالة و تزايد الفقر وحالات النزول القصري من الدول المجاورة مما أثر على الاقتصاد ولذلك على الدولة أن تتخذ العديد من التدابير لمواجهة ذلك.

وقالت أرى أنه يوجد عدة مداخل متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، منها الارتقاء في تقديم الخدمات للبنية التحتية، وتقديم الحماية الاجتماعية بالمفهوم الواسع لتشمل كافة فئات المجتمع مثل تطبيق التأمين الصحي الشامل، وفتح أسواق العمل والاهتمام بمخرجات التعليم ومدى توافقها مع سوق العمل، من أجل خروج الشباب من الحماية الاجتماعية، وتدريبهم وتأهيلهم للحصول على الوظائف في المناطق الصناعية.