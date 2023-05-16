ضبط 2 طن سكر تمويني و2000 لتر زيت مجهول المصدر في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على الطرق الرئيسية بوجود سيارة بيضاء اللون مغطاة بمشمع وتحمل كمية من السكر التمويني مقدارها 2 طن، وتم التحفظ على المضبوطات بالإقرار اللازم وتحرر المحضر رقم 7326 جنح أبوكبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأثناء مرور الحملة على نفس الطريق ما بين ابوكبير والمناسترلى تلاحظ للحملة سيارة ربع نقل صندوق بيضاء اللون بداخلها 2 تانك زيت سيارات، عبوة كل تانك 900 لتر، بالإضافة إلى 2 برميل زيت سيارات أيضا سعة كل برميل 180 لتر مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 7325 جنح ابوكبير جميعهم سلع مجهولة المصدر.

وفى سياق متصل، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الإدارة وعضوية محمود جبر المفتش بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية الأشراف مركز الزقازيق لصاحبها "ش. ا. ع"، وتم التحفظ على كمية قدرها 4 طن و250 كجم قبل بيعه بالسوق السوداء وتم تسليمه الي مضرب الزقازيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة نصف نقل لصاحبها "م. م. ف"، بناحية كفر الدنوهيا مركز الزقازيق وتم التحفظ على كمية من الأرز الشعير قدرها طنين و570 كجم وتم تسليمها إلى مضرب الزقازيق، كما تم ضبط سيارة جامبو حمراء اللون لصاحبها "م. س.ع"، وتم ضبط كميه قدرها 10 أطنان و500 كجم أرز شعير بناحية بردين وتم تسليم الكمية إلى الشونة بأولاد سيف بلبيس.