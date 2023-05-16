الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع آخر الاستعدادات لافتتاح مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ

جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات بشأن  الاستعدادات النهائية لافتتاح مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة.

يُشار إلى المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ - النفق، وطريق شرم الشيخ - طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة، جار تنفيذها عن طريق الشركة العربية العالمية للبصريات.

Screenshot_2023-05-16-12-54-08-89_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-54-08-89_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-53-40-16_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-53-40-16_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-53-18-71_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-53-18-71_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-53-06-05_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-53-06-05_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-52-54-91_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-05-16-12-52-54-91_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
مصر سيناء جنوب سيناء جولة المحافظ

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"