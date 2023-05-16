محافظ جنوب سيناء يتابع آخر الاستعدادات لافتتاح مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات بشأن الاستعدادات النهائية لافتتاح مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة.

يُشار إلى المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ - النفق، وطريق شرم الشيخ - طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة، جار تنفيذها عن طريق الشركة العربية العالمية للبصريات.

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