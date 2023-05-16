الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تيسير مطر: مصر تشهد نهضة صناعية وتنموية في مختلف المجالات

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد نهضة تنموية كبرى لم يسبق لها مثيل فى مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الصناعة الذى حظى باهتمام سيادة الرئيس ، مؤكداً أن الصناعة تطورت بشكل كبير من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها على أرض الجمهورية الجديدة وساهمت بشكل كبير في دعم هذا القطاع الحيوى الهام، وتعددت بين الخدمية والسياحية والسكنية والتوظيفية، وجعلت مصر محط أنظار واهتمام العالم.

وقال تيسير مطر، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، التي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المُرفَّقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستى، فضلًا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لجميع المشروعات الإنتاجية.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أننا نشاهد الآن محافظات الصعيد تشهد طفرة كبرى فى معدلات التنمية ومشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

وسبق وعقد الرئيس عبد الفتاح الفتاح عدة اجتماعات لمتابعة ملف واجراءات تطوير الصناعة المصرية ومواجهة التحديات المتعلقة به؛ ومتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة، التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

كما تابع الرئيس الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج.

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