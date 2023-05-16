الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

60 مليون جنيه.. حبس 3 متهمين بغسيل الأموال فى القاهرة

جريدة الدستور

قررت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسيل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجأوا لغسيل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.

الجهات المختصة تشكيل عصابي حبس أعمال غير مشروعة أنشطة مشروعة مبالغ مالية

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