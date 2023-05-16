الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثريا عبد الجواد: قضية العدالة الاجتماعية مهمة للمجتمع المصري

جريدة الدستور

قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إنه فرصة رائعة لطرح القضايا المجتمعية وهو بادرة لانفتاح علي المناخ العام و تشجيع للجميع للمشاركة والدفع من خلال القوي السياسية وعقد اجتماعات ومناقشات والتجمع مع مجلس الأمناء.

ووجهت المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية، خلال كلمتها بمناقشات اللجنة، اليوم، الشكر لمجلس الأمناء على المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية، ونوهت إلى أن أزمة المجتمعات النامية التي تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا ولكن تكتسب طابع معين، مؤكدة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصري ولكن بالنسبة للإنسانية.

وأضافت الدكتورة ثريا عبد الجواد، أن العدالة الاجتماعية أشمل من الحماية المجتمعية ورغم الجهود المبذولة و الإجراءات المسبوقة في ملف الحماية الاجتماعية ودعم المعاشات والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً لكنها  ليست كافية.

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