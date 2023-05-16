الحوار الوطني.. "مصر الحديثة" يطالب بالتعامل مع السياحة كقطاع صناعي

قال اللواء أسامة بدير، ممثل حزب مصر الحديثة بالحوار الوطني، إن الجميع ينظر إلى السياحة كقطاع خدمي، ولكن لا بد من النظر إليها كقطاع صناعي بما يتضمن ذلك من بنية تحتية واستثمار وتشريع وغيره.

وأضاف بدير خلال أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني: “السياحة داخلة في التنمية المستدامة، ولكن هناك معوقات كثيرة منها أن وزارة السياحة تعمل بشكل منفرد دون تنسيق مع باقي الوزارات”.

وطالب بوضع التشريعات اللازمة وتيسير تصاريح الإرشاد واضطلاع غرف وشركات السياحة بدورها في التدريب، وأيضا العمل على استحداث منصة رقمية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، ودكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.