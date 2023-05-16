الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الفيوم للطلبة العائدين من السودان

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الفيوم للطلبة العائدين من ا

أعلنت جامعة الفيوم عن الأوراق المطلوبة من الطلاب العائدين السودان للالتحاق بجامعة الفيوم  في الموسم الدراسي المقبل، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال الطلاب العائدين من الخارج وإعلان وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بدء تسجيل الطلاب لاستكمال دراستهم داخل مصر، في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

ونشرت جامعة الفيوم في بيان لها أن الأوراق المطلوبة هي صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصورة شهادة ميلاد كمبيوتر، وصورة من جواز السفر (والأصل عند التقدم للاطلاع عليه).

وتقديم ما يفيد أن الطالب مقيد بجامعة أجنبية (روسية، أوكرانية، سودانية) حتى العام الدراسي الحالي 2022-2023م، وشهادة بالمقررات التي درسها الطالب لتحديد المستوى الدراسي (إن وجد)، و 6 صور شخصية، وتقديم 5 صور بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة بطاقة الوالد + بطاقة الوالدة، واستمارة 2 جند + صورة بطاقة 6 جند للذكور، وسداد الرسوم الإدارية للتقدم وقدرها 1000 جنيه.

وشهد الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب فعاليات الندوة العلمية التوعوية التي نظمها قسم القلب بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع كلية الطب وذلك بحضور الدكتور خالد الخشاب رئيس قسم القلب و الدكتور محمد مشاحيت رئيس قسم الباطنة والدكتور هيثم سليمان مدرس أمراض القلب و عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم والدكتور كريم سالم مدرس أمراض الكلى ومدير مستشفى الباطنة الجامعي والدكتور جمعة عبد الرازق أستاذ مساعد أمراض القلب.

 

وخلال الندوة تم عمل محاضرات توعوية تفاعلية ألقاها أعضاء قسم القلب للجمهور بحضور عدد من أعضاء هيئة تدريس بقسم القلب و قسم الباطنة بجامعة الفيوم .


تضمنت الندوة أيضا أنشطة قياس الضغط والسكر والوزن والطول لعدد من المرضى والحضور. 


وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات ، بالإضافة إلى توزيع شهادات اجتياز الدورة.

أهم الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الفيوم للطلبه العائدين من السودان

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