الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

وزير التجارة
وزير التجارة

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من شركة مرسيدس-بنز إيجيبت، برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة.

وأشار بيان لوزارة الصناعة، إلى أن الاجتماع استعرض اللقاء خطط ورؤى الشركة لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية. حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم  للاستثمارات الأجنبية العاملة في السوق المصرية لاسيما فى ظل مناخ الأعمال الملائم الذي تتمتع به مصر وبفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز بيئة الاستثمار والسعي لتوطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها صناعة السيارات.

وأشار إلى حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصرية؛ للتعرف على مطالبها وتقديم استجابات فورية لهذه المطالب من خلال الوزارة والجهات التابعة لها، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأشار "سمير" إلى حرص الحكومة على جعل السوق المصري مركزاً لإنتاج سيارات مرسيدس  لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، لاسيما وأن الشركة لها باع طويل في الإنتاج  بالسوق المصرية، كما تتمتع بمكانة خاصة ورائدة في مجال تصنيع السيارات.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي.

 ومن جهته؛ أشار جيرد بيترليش، إلى حرص الشركة على استمرار نجاحها في مصر، والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وقال إن الشركة أجرت مؤخرًا توسعات بالسوق المصرية، تضمنت إنشاء المركز اللوجستي للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المتطورة، بما في ذلك خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، كما يسهم في تبسيط العمليات التشغيلية للشركة وزيادة تواجدها في السوق المصرية.

 

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