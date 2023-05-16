الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الزيادة السكانية تتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية

هند حازم حبيب
هند حازم حبيب

قالت هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن العدالة الاجتماعية قضية كبيرة تستوجب ذكر مصر رفعت موازنة الدعم عدة مرات بنسبة 48.8‎%‎، وتتحقق العدالة بزيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأضافت هند، خلال كلمتها في الجلسة الأولى: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أنه عند الحديث عن العدالة الاجتماعية لابد ان نشير الى قضية الزيادة السكانية التي تلتهم كل معدلات العدالة الاجتماعية، مؤكدة على انه لابد من السيطرة عليها، فالزيادة السكانية تتعارض مع خطط الاصلاح الاقتصادي.

وتابعت: أخر 30 عاما زاد السكان بما يعادل حوالي 52 مليون نسمة، وهو ما يؤثر بالفعل على معدلات التنمية، مشيرة إلى أنه وعلى الجانب الآخر لا بد من تناول العشوائيات، والتي تتعارض مع جذب الاستثمارات، وخلال عدة سنوات تم تنفيذ 30 مدينة للقضاء على العشوائيات".

وأكدت خلال كلمتها أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على مكاسب عديدة على مدار السنوات الماضية، ولابد أن نعترف أن القيادة السياسية أولتها اهتماما خاصا، مشيرة إلى أن التشريعات التي صدرت لصالح ذوي الإعاقة تفوق العديد من التشربعات في الدول المتقدمة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

الاصلاح الاقتصادي الاشخاص ذوي الاعاقة الحماية الاجتماعية الخريطة السياحية الزيادة السكانية

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