الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط طرفي مشاجرة في البساتين بسبب خلافات مالية

الداخلية
"الداخلية"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من الأهالي لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري خرطوش وتم إسعافه بأحد المستشفيات، طرف ثان 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية قام على إثرها الطرف الثانى بالاعتداء على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.

وزارة الداخلية قسم شرطة البساتين مديرية امن القاهرة

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