تشخيص وعلاج 220 حالة أغنام وماعز في قافلة بيطرية بالنجيلة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال القافلة البيطرية المجانية بمدينة النجيلة التي تأتى ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري وجامعة مطروح (كلية الطب البيطري) ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة بمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء البيطريين لإثراء المشاركة المجتمعية وتقديم خدمات مجانية مميزة للمربين تيسيرا عليهم وحفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة.



وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية أن القافلة اختتمت أعمالها ونجحت في الكشف وتشخيص وعلاج عدد ٢٢٠ حاله أغنام وماعز ما بين التهابات رئوية وفقدان شهية وضعف عام والتهابات ضرع وحالات تجريع ورش ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وانتفاخات وإجهاض ونزلات معوية وتسمم دموي وغيرها مع تكثيف الإرشاد البيطري وتوعية المربين.



وثمن محافظ مطروح جهود جامعة مطروح ودورها الفاعل بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لخدمة المجتمع المحلى مؤكدا علي استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات مما يعود بالنفع على المواطنين.

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