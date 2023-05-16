الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

ارشيفة
ارشيفة

شهدت أسعار الدواجن أستقرار اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، حيث يشهد السوق زيادة في المعروض، نتيجة إلي تراجع القوة الشرائية، بنسبة 25% بحسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وفقا إلي اخر تحديث في بورصة الدواجن اليوم خلال التعاملات الصباحية.

 

أسعار الدواجن في الشركات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 

سجلت أسعار لحم السمان 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام القائم 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (بلدي) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأحمر 82 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأبيض 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي) 280 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم فخد نعام 190 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني (بطاريات) 56 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) 58 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات) 43 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض ( أرضي ) 45 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارزغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (مولار) 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط(فرنساوي) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (مسكوفي) 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم أمهات الأبيض 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي 90 جنيها للكيلو.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

الذرة الأوكراني بـ13500 جنيه.. تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن 16مايو 2023

استقرات اسعارلحم الفراخ البيضاء اليوم عند نفس أسعار الأثنين لتسجل 64 جنيه من المزراعه 

استقرات اسعارلحم الفراخ الساسو اليوم عند نفس أسعار الأثنين لتسجل 70جنيه من المزراعه 

استقرات اسعارلحم الفراخ البلدي اليوم عند نفس أسعار الأثنين لتسجل 95جنيه من المزراعه 

استقرات اسعارلحم الفراخ أمهات اليوم عند نفس أسعار الأثنين لتسجل 55 جنيه من المزراعه 

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