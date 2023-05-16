الذرة الأوكراني بـ13500 جنيه.. تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء تراجعًا حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 16300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة البرازيلية 16300 جنيه، وسجل سعر طن الذرة الأوكرانية 13500 جنيه. وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة المحلية "حورس" 2500 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

اسعار الاعلاف اليوم في الاسواق

وبلغت أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتينية" 17000 جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB المستوردة 40300 جنيه، وبلغ كسب صويا محلية 44% 38000 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلية 39000 جنيه. وبلغ سعر طن صويا فول فات المستوردة 36900 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا فول فات المحلية 36500 جنيه، كما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% المستوردة 28600 جنيه، وبلغ سعر صويا هاي فات 43% محلية 23800 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%: 28000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين "مستورد": 50000 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين "محلي": 49700 جنيه، بينما سجل سعر طن ردة برسيم محلي: 11500 جنيه، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة: 11800 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، بينما سجل سعر حمل تبن القمح "جديد" 230 جنيه، فيما سجل سعر قيراط البرسيم: من 260 إلى 290 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادي 27000 جنيه، كما سجل طن العلف النامي 26700 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف الناهي 26500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 26300 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ 21700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 21500 جنيه.