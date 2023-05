بمشاركة مصرية.. انطلاق فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي بمشاركة عربية.

ويفتتح المهرجان فيلم Jeanne du Barry للنجم جوني ديب، حيث تدور أحداثه حول “جين” التي ولدت ابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

ويشارك في المهرجان عمليين قصيرين من مصر يجسدان أكثر من قصة فنية جيدة القيمة وهما “عيسى” و“الترعة”.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي حتى 27 مايو.

فيلم عيسى

ينافس الفيلم المصري القصير «عيسى» للمخرج مراد مصطفى في مسابقة أسبوع النقاد، ويدور حول حادث عنيف، على إثره يحاول عيسى، مهاجر إفريقى في مصر يبلغ من العمر 17 عاماً، أن يسابق الوقت لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

الفيلم بطولة كينى مارسلينو وكنزى محمد، إخراج مراد مصطفى الذى شارك فى كتابة السيناريو مع سوسن يوسف.

وبجانب عرض فيلمه بالمهرجان، وقع الاختيار على المخرج مراد مصطفى للمشاركة في برنامج "منحة الإقامة" لتطوير المشاريع السينمائية بقسم "سينيفونداسيون" لتطوير مشروع فيلمه الروائي الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن".

فيلم الترعة

ينافس الفيلم المصري القصير الترعة " The Call Of The Brook "، للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF، وسط منافسة شرسة .

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شىء ويُعجل بمصيره المحتوم. ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز، وهبة خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين، ويعد الفيلم إنتاجاً مصرياً إنجليزياً مشتركاً بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

