القباج: إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف "الطالب المُنتِج"

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي، بجانب برنامج الحماية الاجتماعية الذي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع، وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامجه، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.

كما تم مناقشة وضع مشروع "مستورة"، الذي وجّه به الرئيس منذ أكثر من 3 أعوام، والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تم مناقشة التوسع في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم "فاتحة خير"، والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.

واقترحت «القباج» إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف "الطالب المنتج"، وذلك في إطار إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "الطالب المنتج" من خلال وحدات التضامن الاجتماعي القائمة في 30 جامعة مصرية.

وأعربت «القباج» عن شكرها وتقديرها لكافة موظفي البنك الذين تمكنوا بفضل تضافر جهودهم، والتزامهم وتميزهم، زيادة أرباح البنك خلال الفترة الماضية، وطالبت بالمزيد من الجهود نحو الارتقاء بخدمات البنك، خاصة في أفرعه المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك تماشياً مع خطته الواعدة لتطوير كافة خدماته ومنتجاته ليتميز بها في القطاع المصرفي بما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين.

وكان قد استعرض قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.