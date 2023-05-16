إحالة عاطل قتل طليقته بسبب خلافات بينهما في 6 أكتوبر للمحاكمة

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة عاطل للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل طليقته وذبحها بسكين في نهار رمضان بسبب خلافات بينهما في مدينة 6 أكتوبر.

وجاء في نص قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم "هشام ع"43 سنة، كهربائي - مقيمأبناء الجيزة-أكتوبر-محافظة الجيزة لأنه في ٣٠ مارس ٢٠٢٣- بدائرة قسم ثالث أكتوبر، قتل المجني عليها " دعاء ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاماً منها؛ لرفضها معاشرته جنسياً بعد أن طلقها طلاقا بائنا.

ووضع مخططاً لقتلها واشترى سلاحا أبيض "سكين" من إحدى الحوانيت، متوجها لمسكنها لقتلها الا ان القدر قد عجل بها بمسار المتهم مرورا بالسوق التجاري المتاخم لمسكنها فاستوقفها طالباً اصطحابها فلم تذعن له فباغتها بعدة طعنات ونحر عنقها واسقطها أرضاً ثم والي التعدي عليها بالطعنات قاصدا إزهاق روحها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض - سكين- دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية استخدمه في التعدي على المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

أحالت النيابة العامة عاطلا للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل طليقته وذبحها بسكين في نهار رمضان بسبب خلافات بينهما في مدينة 6 أكتوبر.