"الرقابة المالية" تقر إجراءات "مينا فارم للأدوية" بشأن زيادة رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 122.93 مليون جنيه إلى 725.91 مليون جنيه، بزيادة قدرها 602.98 مليون جنيه.

وأضافت أن الزيادة ستمول من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة في قائمة المركز المالي لعام 2021.

وحققت مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية أرباحاً بلغت 630.89 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 474.86 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 612.66 مليون جنيه، مقابل 466.4 مليون جنيه خلال 2021.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 18.22 مليون جنيه في 2022، مقابل 8.46 مليون جنيه خسائر في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.62 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.005 مليار جنيه في 2021.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة خلال العام الماضي أرباحاً بلغت 274.91 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 275.45 مليون جنيه في العام السابق له.

وأعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بلتون المالية القابضة.

وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم، شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم بلتون القابضة لعدد 22.528 مليون سهم بقيمة 70.287 مليون جنيه.

وحققت بلتون المالية القابضة صافي خسائر بلغ 105.58 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 8.54 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 110.39 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 193.82 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة إلى 37.41 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 39.52 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.